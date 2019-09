Real Madrid wellicht tegen Club Brugge zonder draaischijf Luka Modric

Club Brugge hoeft over enkele weken wellicht één Galactico minder te vrezen. Real Madrid kan twee à drie weken niet rekenen op middenvelder Luka Modric, in 2018 nog uitgeroepen tot winnaar van de Gouden Bal. De 34-jarige middenvelder kwam terug van de Kroatische nationale ploeg met een blessure aan de adductoren in zijn rechterbeen.