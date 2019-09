Ex-manager van Anderlecht Herman Van Holsbeeck in vieze papieren: vandaag D-day

De straatvechter in Herman Van Holsbeeck hoopte gisteravond terug naar zijn vrouw in Beersel te mogen, maar moest de nacht noodgedwongen doorbrengen in een Brusselse politiecel. Pas vanochtend verschijnt hij voor het eerst voor de onderzoeksrechter. De kans dat hij in verdenking wordt gesteld van witwaspraktijken en private omkoping is volgens onze info bijzonder groot.