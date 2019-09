François Kompany zoekt nog een club: “Hopelijk heeft Pep Guardiola me opgemerkt”

Van alle spelers die woensdagavond in actie kwamen in Vincent Kompany’s “testimonial” was zijn broer François (29) misschien wel de bijzonderste. De ex-verdediger van Roeselare zit op dit moment zonder club. “Wie weet heeft Pep Guardiola me wel opgemerkt”, zegt hij al lachend.

“Het was een zotte ervaring”, blikt François Kompany op de wedstrijd terug. “Ik wist het al een paar dagen dat ik zou spelen en had me er mentaal op kunnen voorbereiden. Maar als je in de kleedkamer komt en je ziet Guardiola, Mario Balotelli, Shaun Wright-Phillips en al die grote namen, dan doet dat toch iets.”

Vader Pierre en zus Christel keken geëmotioneerd toe. “Niemand van de familie wist dat ik zou spelen. Het was een verrassing voor mijn vader en voor mijn zus. Alleen de materiaalmannen op City waren op de hoogte, voor de rest niemand.”

Kippenvel op de bank, niet op het veld

“Toen ik aan de rust inviel, had ik eigenlijk geen kippenvel. Dat had ik wel toen ik op de bank zat, maar op het veld niet. Voetbal blijft voetbal, om het even tegen wie je speelt.”

Tot jolijt van de City-fans ging François Kompany vanop de linksbackpositie enkele keren stevig door op gewezen vedetten van Manchester United. “Ik dacht dat het een kalme wedstrijd ging worden, maar na tien minuten had ik al begrepen dat er redelijk veel inzet was voor een vriendenwedstrijd. Ik dacht: ik zal maar hetzelfde doen. Hopelijk heeft Pep Guardiola me opgemerkt he (lacht). Ik zoek nog een club.”

Foto: Action Images via Reuters

François Kompany wordt later deze maand dertig maar zag zijn contract niet verlengd bij Roeselare in 1B. “Ik train op dit moment met een trainer in Brussel, samen met enkele andere spelers zonder club. Onder anderen Mohammed Aoulad, Habib Habibou, Mamadou Bagayoko trainen met ons mee. Het is goed niveau. De spelers die er zijn kunnen makkelijk mee in eerste klasse. Dat houdt het niveau en de motivatie hoog.”

“Daarnaast heb ik een dochter van acht maanden waarvoor ik zorg. Het was mooi tegen al die sterren op het veld te staan. Ik deed het honderd procent voor mijn broer en mijn vader. Tegen Vincent zei ik: proficiat. Als je ziet hoeveel volk is gekomen is dan is dat het bewijs dat mijn broer toch iets heeft losgemaakt bij de mensen. 51.000 fans zijn gekomen en hebben betaald voor hun kaartje. Dat bewijst dat ze mijn broer niet zijn vergeten.”

Zijn mooiste voetbalherinnering is de wedstrijd voor François Kompany. “Het was tof om met al die sterren te spelen maar de mooiste voetbalherinnering blijft de finale van de Proximus League tegen Antwerp.”