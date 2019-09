CLUBNIEUWS. Genk gaat roteren, Antwerp-aanwinst onzeker en blessure na... tanden poetsen

Na de interlandbreak beginnen we er vandaag opnieuw aan met Charleroi-Genk: coach Felice Mazzu heeft het nodige denkwerk voor de trip naar zijn ex-club. Bij Antwerp maakte zomeraanwinst Hoedt indruk in de oefenduels maar hij is twijfelachtig voor Anderlecht. En dan is er natuurlijk die opmerkelijke blessure na... tanden poetsen. Uw clubnieuws van de dag.

KRC GENK. Mazzu gaat roteren tegen Charleroi

Coach Felice Mazzu heeft het nodige denkwerk voor de trip naar ex-club Charleroi. Veel internationals keerden pas laat terug en de volgende maanden kondigen zich aan als loodzwaar. “Ik heb de spelers al gezegd dat we gaan roteren.”

Zo laat Mazzu vandaag Jhon Lucumi al thuis. Mogelijk krijgen ook Ito en Paintsil deels rust. Maehle (foto) zal zeker vandaag of dinsdag starten, ook Bongonda gaat snel zijn eerste minuten maken. Het is bijgevolg gissen naar een basisopstelling, die ook nog eens afhangt van de fitheid van Samatta.(mg)

ANTWERP. Zomeraanwinst Hoedt onzeker

Zomeraanwinst Hoedt is twijfelachtig voor Anderlecht. De Nederlander maakte in de oefenduels tegen Waasland-Beveren en Lierse indruk, maar kreeg op training een stevige tik op de enkel. Lopen lukte nadien niet meer. Rodrigues kwam tegen Lierse slecht neer en liep een pijnlijke kneuzing op. Hij kan dit weekend in principe spelen. Benson trainde opnieuw met de groep na de hinder die hij enkele dagen ondervond aan de quadriceps. Antwerp gaat van 5 tot 12 januari op winterstage in het La Finca Golf & Spa Resort in het Spaanse Algorfa.(dige)

CERCLE BRUGGE. Goblet blesseert zich bij tanden poetsen

Ook Ueda en Dabila keerden gisteren terug na hun interlandverplichtingen. Beiden zijn inzetbaar, net als Coulibaly, Panzo en Foster die fit terugkeerden. De Belder, Vitinho en Omolo blijven out. Bij het poetsen van zijn tanden schoot er iets in de rug van derde doelman Goblet, hij is eveneens out. Linksachter Serrano blesseerde zich opnieuw aan de hamstrings en is ook nog onbeschikbaar. Vandaag wordt in de namiddag getraind, nadien gaat de groep op afzondering.(kv)

AA GENT. Beloften winnen ook tweede bekerduel

Maandagavond ontving het team van Frédéric Dupré Cercle Brugge voor de tweede speeldag van de groepsfase van de Beker van België. Na een eerder spektakelarm duel besliste Nicky Beloko, de negentienjarige defensieve middenvelder die door AA Gent wordt gehuurd van Fiorentina, de partij met een rake afstandspoging. Midden oktober werkt Jong AA Gent nog een derde en laatste groepsduel af op bezoek bij Tubeke.(ssg)

KV KORTRIJK. Hornby opnieuw fit, De Sart vraagteken

Fraser Hornby keerde wedstrijdfit terug van de internationale break, waar hij negentig minuten speelde met de Schotse U21. Vanderhaeghe: “De volgende trainingen zullen bepalen of hij kans maakt om in de basis te starten tegen Moeskroen.” Minder goed nieuws is er over Julien De Sart. Hij sloeg maandag zijn enkel om en de ligamenten zijn licht geraakt. Donderdag trainde hij in de ochtend individueel, maar hij ondervond nog te veel last. Het is afwachten of hij fit geraakt tegen zondag.(gco)

KV OOSTENDE. D’Haese en Capon onzeker

Alle internationals zijn terug op de club. Voor D’Haese (voet) en Capon (ontsteking achillespees) wordt Standard halen erg nipt. Hjulsager (hamstrings), Palaversa (knie) en Rajsel (knie) zijn out voor zaterdag. Ingebrigtsen blijft positief. “Het heeft weinig zin om te klagen. In de tweede helft tegen KV Mechelen en op Kortrijk moesten we het ook doen zonder Hjulsager, Palaversa en Capon.” Jonckheere is van zijn blessure verlost en traint net als Vargas en Neto voluit mee met de groep.(jve)

STVV. Botaka fit

Jordan Botaka kan aantreden tegen Waasland-Beveren. De aanvoerder maakte gisteren probleemloos de training vol en lijkt helemaal verlost van zijn enkelblessure. De ziekenboeg loopt zo op uitzondering van de langdurig geblesseerden Steppe en De Petter helemaal leeg. Ook Boli was opnieuw van de partij. De spits trainde voor het eerst sinds zijn terugkomst van de nationale ploeg en deed dat gretig. Voor de bekermatch tegen OHL op 25 september hoopt STVV op volle tribunes op Stayen. Abonnees krijgen daarom 50 procent korting.(pivan)

WAASLAND-BEVEREN. Bizimana terug, Kobayashi nog niet speelgerechtigd

Aaron Tshibola staat op het punt vader te worden en kreeg de toestemming om zijn vrouw in Engeland bij te staan. Xian Emmers is ziek. Olivier Dhaulolou werkt individueel om zijn conditionele achterstand weg te werken. Djihad Bizimana was gisteren op de Freethiel, maar trainde nog niet mee. De Rwandese international kwam vermoeid terug. Kobayashi is nog niet speelgerechtigd, maar is nog niet fit nadat hij zijn conditie de voorbije weken bij een Japanse tweedeklasser onderhield.(whb)

ZULTE WAREGEM. Baudry maakt vorderingen

Marvin Baudry werkte gisteren zo goed als de hele training af met de groep. De centrale verdediger zette tijdens de interlandbreak grote stappen vooruit in zijn revalidatie van een pubalgie. Behoudens een terugval zal Baudry bijna weer inzetbaar zijn. De 29-jarige verdediger speelde zijn laatste wedstrijd vorig seizoen op 30 maart.

Voor het overige is niemand geblesseerd teruggekeerd van de interlands waardoor Francky Dury over een fitte kern kan beschikken voor de verplaatsing naar Eupen.(jcs)