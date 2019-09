Tegen de strenge blikken op het strand

Alle lichaamstypes, alle huidskleuren, zwangere vrouwen, een model met een kunstbeen, ... De badmode van Chromat, van de hand van Becca McCharen-Tran, wil er voor iedereen zijn. En dus ook voor Ericka Hart, die een dubbele borstamputatie onderging in haar strijd tegen borstkanker. Zonder enige schroom over haar littekens liep ze over de catwalk in monokini .

Een heel bewust statement. Volgens de ontwerpster en creatief directeur worden lichamen nergens zo beoordeeld en veroordeeld als op het strand. En dus brengt Chromat frivole badmode en lingerie zonder een greintje gêne. De badpakken, bikini’s, lingerie en bodywear zijn futuristisch qua ontwerp, de kleuren veeleer Caraïbisch. Zelf zegt McCharen-Tran inspiratie te hebben gevonden in de strandcultuur van de Amerikaanse stad Miami, maar ook in de NASA-faciliteiten waar astronauten onder water trainen.