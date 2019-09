Tegen de te blanke popcultuur

Ontwerper Kerby Jean-Raymond koos voor het historische Kings Theatre in Brooklyn. In het grandioze interieur bracht hij er een ode aan Sister Rosetta Tharpe, een zwarte muzikale pionier die elektrisch gitaarspel en gospelmuziek combineerde, en zo aan de wieg stond van de rock-’n-roll. “Ik denk dat weinig mensen weten dat het geluid van rock-’n-roll uitgevonden is door een zwarte queer vrouw in een kerk”, zei hij na afloop aan Vogue.

De collectie, het sluitstuk van een trilogie, is een aanklacht op het uitwissen van zwarte invloeden in de populaire cultuur. “Ik wil tonen hoe het eruit gezien zou hebben als haar verhaal wel verteld zou zijn geweest.”