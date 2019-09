Foto’s nemen was verboden, een statement maken allerminst. De lingerieshow van Rihanna’s modelabel Fenty x Savage op de New York Fashion Week was volgens insiders de ultieme doodsteek voor het Victoria Secret-ideaal. Maar het was lang niet het enige statement op de modeweek. Of het nu over ecologie, migratie of uiterlijk ging, het was duidelijk een modeweek met een missie.