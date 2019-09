Tegen het lichaamsideaal

Lulu et Gigi, het Franse luxelabel voor kinderen, koos dit jaar voor de Britse Daisy-May Demetre als ambassadeur. Het 9-jarige meisje werd geboren met fibular hemimelia, een aandoening waardoor patiëntjes geboren worden met een misvormd of ontbrekend kuitbeen.

Bij Daisy-May werden beide onderbenen geamputeerd toen ze 18 maanden oud was. Nu defileert ze op kunstbenen en schrijft ze geschiedenis: ze is namelijk het eerste model ooit op de catwalk van New York Fashion Week dat een dubbele amputatie onderging.

Het ontwerp dat ze droeg verhulde haar kunstbenen niet. Integendeel: ze droeg een chique halflange jurk in rood velours, afgewerkt met gouden borduurwerk en een cape die haar roze blade runners in de verf zetten. “Eerst was het een beetje eng, maar al snel voelde ik het enthousiasme toenemen en was ik trots op mezelf”, zei ze na afloop.