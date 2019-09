Dit is Maximilian, het pasgeboren zoontje van prins Amedeo

Het kersverse zoontje van prins Amedeo en zijn echtgenote Elisabetta heet Maximilian. Dat meldt het Paleis via Twitter en op Instagram. Maar de titel ‘Prins van België’ is voor deze kleine spruit niet weggelegd, sinds een wetswijziging uit 2015 die de verlening van die titel inperkte. Maximilian werd vorige week vrijdag geboren om 21.05 uur in het UMC Sint-Pieter Ziekenhuis in Brussel. Prins Amedeo, die met zijn gezin in Zwitserland woont, is de oudste zoon van prinses Astrid en prins Lorenz.

Het is weinig waarschijnlijk dat de kleine Maximilian ooit op de troon zal eindigen. Zelf is Amedeo zesde in rij, na de kinderen van koning Filip en na zijn moeder Astrid. Amedeo’s dochter Anna Astrid is zevende, het pasgeboren prinsje achtste. Even was Amedeo zijn recht op de troon kwijt omdat hij geen toestemming vroeg aan koning Filip bij zijn huwelijk. Een jaar later vroeg hij alsnog toestemming, wat hij met terugwerkende kracht ook kreeg.(adm)