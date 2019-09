De overeenkomst tussen Sogent, het bouwbedrijf van de Stad, en een ontslagen directeur krijgt nog een politiek staartje. De PVDA, die afwezig was toen de deal werd goedgekeurd, wil uitleg vragen in de gemeenteraad.

“Er zijn zo veel kleinere en sociale organisaties in Gent die moeten bedelen of benefiets moeten houden om geld te vinden. Als je dan ziet dat iemand die wordt ontslagen een BMW cadeau krijgt, is ...