Mobilhome van Vlaams koppel teruggevonden in Italië

Balen - De mobilhome van een koppel uit Balen, die gestolen werd terwijl ze iets waren gaan drinken in Italië, is teruggevonden. Dat meldt hun dochter op Facebook.

“Wij zijn iedereen super dankbaar voor het delen, 8.000 keer gedeeld! Het is door jullie dat we hem gevonden hebben. Dank u, merci!” Die update plaatste Naomi Boonen donderdagavond laat op Facebook bij de oorspronkelijke oproep tot getuigen over de verdwijning van de mobilhome van haar moeder en stiefvader.

De diefstal gebeurde afgelopen zondagnamiddag, iets na 15 uur. “Mijn mama en stiefpapa hadden zondag hun mobilhome geparkeerd in Pozzuoli (een havenstad in de baai van Napels, nvdr.). Ze namen de rolstoel van mama eruit en zijn even verderop iets gaan drinken. Toen ze terugkwamen, een halfuurtje later, was hun mobilhome weg. Er was niets meer te zien op de parking. Geen glas, niets...”

Michel en Roos (58 en 65 jaar) namen eerst contact op met een vriend die ze daar kennen. Die kwam hen oppikken en bracht hen naar de politie. “De agenten gaven de mobilhome als geseind op, maar ze vertelden er meteen bij dat ze geen camerabeelden van de parking hadden.”

Naomi’s ouders waren er het hart van in. “Ze hadden zo lang voor die mobilhome gespaard. Mijn stiefvader ging er ook mee naar alle matchen van Club Brugge kijken. Het was echt hun droom. En het is niet alleen de mobilhome zelf, ook alles wat erin lag...”

Het koppel zou normaal gezien tot 14 september in Italië blijven, maar door de diefstal keerden ze al vroeger terug. “Met het vliegtuig.”

Naomi vertelt nu in Het Laatste Nieuws dat ze opgebeld werden door de man die het voertuig vond. “Ergens in een veld in Italië. Een vriend van ons is dan naar de politie gegaan en heeft nog eens dubbelgecheckt met het chassisnummer.” De stickers van Club Brugge die de mobilhome heel herkenbaar maakten, zijn verwijderd. “De voorkant is zelfs groen gespoten, en de achterkant grijs. In het weekend trekken we ernaartoe. Pas dan zullen we weten wat er allemaal verdwenen is en hoe groot de schade is.”