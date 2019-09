Vijf volwassenen en baby met rookvergiftiging naar ziekenhuis na brand

In een huis in Woelingen, een deelgemeente van de stad Lessen in Henegouwen, is vrijdagochtend een brand uitgebroken. Vijf volwassenen - drie vrouwen en twee mannen - en een kind jonger dan één jaar liepen een lichte rookvergiftiging op. Ze werden opgenomen in het ziekenhuis van Aat.

De hulpdiensten werden om iets voor 5 uur op de hoogte gebracht van de brand. “Het vuur was ontstaan aan de achterkant van het gebouw in een veranda die dienstdeed als opslagplaats van een heleboel spullen, waaronder koelkasten en kartonnen dozen”, zegt Eric Stasik, luitenant bij de brandweer. “De veranda is verwoest door het vuur en het huis is gedeeltelijk onbewoonbaar.”

Volgens Stasik ligt een oververhitte koelkast waarschijnlijk aan de basis van de brand.