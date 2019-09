Eerste debat tussen Democratische kopstukken is achter de rug: over wat ging het en wie heeft gewonnen?

De tien topkandidaten van de Democraten hebben donderdagavond voor het eerst de degens gekruist in een live tv-debat in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Het ging er doorgaans beschaafd aan toe, al werden er ook wel wat klappen (onder de gordel) uitgedeeld. Maar over wat ging het? En belangrijker: wie kwam er als winnaar uit de bus?

WIE DEED MEE EN OVER WAT GING HET?

Het debat van donderdagavond vond plaats in Houston (Texas). Het was al het derde debat met Democratische presidentskandidaten, maar het eerste waar alleen de topkandidaten (de tien die het best scoren in de peilingen) aan mochten deelnemen. Er werd vooral gediscussieerd over gezondheidszorg, maar ook migratie, de wapenwetgeving en een hervorming van justitie kwamen uitgebreid aan bod.

WIE WAREN DE WINNAARS?

Joe Biden: “Het eerste half uur van het debat, altijd het best bekeken, waren de beste momenten van Biden in zijn hele campagne tot nu toe”, zegt Chris Cillizza, politiek analist van CNN. “In tegenstelling tot de vorige debatten kwam hij veel beter uit zijn woorden en hij kon zelfs eens zijn gerechtvaardigde kwade kant tonen als Bernie Sanders leek te beweren dat de voormalige vicepresident (onder Barack Obama, nvdr.) er verantwoordelijk voor was dat mensen kanker kregen. Al moet het ook gezegd dat Biden iets meer begon te stamelen naarmate het debat voortging. Biden deed er goed aan om Obama, nog altijd een populair figuur binnen de Democratische partij, te omarmen. In het algemeen kwam Biden sterk en presidentieel over.”

Joe Biden. Foto: Photo News

Elizabeth Warren: “Ze was misschien niet dominant aanwezig”, schrijft Aaron Blake, politiek expert bij The Washington Post. “Maar zij leverde de beste prestatie af en - belangrijker - zij had het minst moeilijke momenten. Warren (senator voor Massachusetts, nvdr.) lijkt met een duidelijk strijdplan naar deze debatten te komen. Ze heeft veel ideeën en lijkt - zowat onverklaarbaar - om niet aangevallen te kunnen worden door haar rivalen. Als dat zo blijft, zal zij de vruchten plukken van de klappen die Biden en Bernie Sanders krijgen. Ze is ook de enige kandidate die alleen nog maar progressie maakte tijdens deze campagne. En na dit debat zal die groeicurve nog aanhouden.”

Elizabeth Warren. Foto: Photo News

Beto O’Rourke: “Fans van het voormalige Congreslid hebben maanden gewacht totdat deze O’Rourke zou opdagen”, schrijft Cillizza. “Hell yes, we gaan jullie AR-15 (een semiautomatisch geweer, nvdr.) afnemen, zei hij als het over de recente schietpartijen in Texas ging. En het publiek werd wild. Ja, O’Rourke werd geholpen door zijn concurrenten die de tijd namen om zijn statements over de wapenwetgeving te bewieroken. En ja, dat wil ook zeggen dat ze denken dat hij geen echt gevaar vormt voor hun mogelijke nominatie. Maar toch, voor een kandidaat die nu al maanden verliezen moet incasseren, had O’Rourke een memorabele nacht.”

Beto O’Rourke. Foto: AFP

WIE WAREN DE VERLIEZERS?

Julián Castro: “De voormalige burgmeester van San Antonio en minister onder president Barack Obama had een duidelijk plan voor dit debat: Biden aanvallen”, aldus Cillizza. “Maar hij ging te ver. Door constant in te spelen op de leeftijd van Biden - door maar liefst vier keer te vragen of hij nog niet vergeten was wat hij twee minuten geleden had gezegd - liet hij Biden er sympathiek uitzien. Het antwoord van Biden, afgewogen en gecontroleerd, liet Castro er erg klein uitzien.”

Julián Castro. Foto: AFP

Andrew Yang: “De zakenman gebruikte zijn openingsspeech om aan te kondigen dat hij de donaties voor zijn campagne zou gebruiken om een vrijheidsdividend op te starten”, schrijft Blake. “Ofwel: tien Amerikaanse gezinnen elke maand 1.000 dollar (zo’n 900 euro) te geven. De andere kandidaten moesten er eens goed mee lachen.”

Andrew Yang. Foto: AFP

WAREN ER NOG MEMORABELE MOMENTEN?

Corey Booker, een veganistische senator uit New Jersey, werd door de Spaanstalige moderator gevraagd of hij wilde dat alle Amerikanen stopten met vlees eten om zo de klimaatverandering aan te pakken. Hij antwoordde gevat: “Eerst en vooral wil ik zeggen: No. Maar laat me dat even in het Spaans vertalen: No.”

Als Joe Biden een vraag kreeg over hoe het thema slavernij in het onderwijs moest worden aangepakt, gaf hij een warrig antwoord over “een platenspeler die ’s nachts moest opstaan zodat de kinderen de woorden zeker zouden horen”.

Toen Pete Buttigieg, de burgemeester van South Bend (Indiana) zei dat debatgevechten “niet te bekijken waren”, diende Julián Castro hem meteen van repliek. “Dat noem je een verkiezing.”

Op een bepaald moment werd Joe Biden onderbroken door een groep betogers die de zaal hadden kunnen betreden. Biden had een vraag gekregen over veerkracht en antwoordde door te vertellen over het verlies van zijn eerste vrouw en kinderen (Bidens eerste vrouw Neilia Hunter en toen éénjarige dochter Naomi Christina kwamen om het leven bij een auto-ongeval en later verloor hij ook zijn zoon Beau aan hersenkanker).

Buttigieg, de eerste openlijk homoseksuele presidentskandidaat, sprak in zijn slotopmerkingen over zijn ‘coming out’. “Op dat moment wilde ik niet meer weten wat het betekende om verliefd te zijn.”