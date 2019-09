Financiële sector wil war for talent winnen

Banken en verzekeringsmaatschappijen zijn voor talent vaak niet de eerste keuze als branche waar zij voor willen werken. De sector is zich hier van bewust. Op initiatief van Febelfin & Febelfin Academy slaat de sector de handen in elkaar met ‘The Fin Challenge’. “We willen terug meer diverse talenten aantrekken.”

Niet zozeer de financiële branche, maar eerder media, ICT of farma. Dat zijn vaak de voorkeursectoren van afgestudeerd talent. De financiële crisis van ruim tien jaar geleden laat ook op dit vlak nog zijn sporen na. “Onze sector staat voor de stevige uitdaging om diverse talenten terug aan te trekken, ze in huis op te leiden en ze ook bij ons te houden”, zo lezen we in een rondschrijven naar aanleiding van The Fin Challenge, een initiatief van Febelfin & Febelfin Academy.

Bootcamp

Die Fin Challenge is een tweedaagse bootcamp op 12 en 13 september waarbij ruim 50 geselecteerden twee dagen lang zullen brainstormen om oplossingen te bedenken. En meer bepaald oplossingen die een antwoord vormen op drie uitdagingen: het aantrekken, opleiden én behouden van talent voor hun sector.

Voor elk van deze drie uitdagingen zullen ongeveer vier à vijf teams aan de slag zijn. Telkens gaat het om vier deelnemers per groepje en die groepjes zijn divers. “We hebben deelnemers van verschillende banken: van de vier grootbanken, middelgrote banken en nichebanken”, vertelt Bart Corthouts, coördinator van het project bij Febelfin Academy. “Maar we kregen vanuit die banken ook diverse profielen. Dus zeker niet enkel HR of rekrutering, maar ook bankiers, IT-specialisten en juristen zullen rond de tafel zitten.”

Telkens zullen medewerkers van financiële instellingen onderling ideeën uitwerken. “De kandidaten kiezen zelf rond welk van deze drie thema’s ze tijdens de tweedaagse aan de slag willen,” aldus Corthouts. “Het resultaat kan werkelijk alles zijn: een basis voor een nieuwe app, een reclamecampagne, een verbeterd proces of nieuwe opleiding.” Het geheel gebeurt onder begeleiding van het innovatiebureau The Forge (van UGent) en van experts uit de financiële wereld.

