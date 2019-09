Ziekenhuis neemt dokterspraktijk over: wat zijn de voordelen?

Ieper - Hoe is het om als dokter eerst in je eigen praktijk te werken en vervolgens met een ziekenhuis in zee te gaan? Het Jan Yperman Ziekenhuis uit Ieper nam onlangs de dienst van radioloog Wim Faes uit Diksmuide over. “Zo’n samenwerking kan voor mij de werkdruk verlichten”, klinkt het bij de radioloog. Maar hoe gebruikelijk is zo’n deal?

Ook ziekenhuizen zijn bedrijven, en dus is ook bij hen schaalgrootte van tel. Zo sloot het Jan Yperman Ziekenhuis deze zomer een overeenkomst met radioloog Wim Faes, voor de overname van diens radiologiekabinet in Diksmuide. “Zo’n overname gebeurt bij ons niet zo vaak”, antwoordt Pieter-Jan Breyne, communicatiemanager bij het Jan Yperman Ziekenhuis, als we hem die vraag stellen. “We hebben wel al meerdere radiologiekabinetten buiten de hoofdcampus van het ziekenhuis. Maar de vorige aanvulling daarin moet al vele jaren geleden zijn geweest”, stelt Breyne.

Voor de dienst Radiologie van het Jan Yperman Ziekenhuis is dit intussen wel al de vijfde locatie waar patiënten terecht kunnen om medische beelden te laten nemen. Naast de hoofdcampus in Ieper en nu dus het nieuwe kabinet in Diksmuide, zijn er kabinetten in de Klaverstraat in Ieper, Komen en in Poperinge. “Het was nu een opportuniteit om voor ons als ziekenhuis de patiënten in de regio Diksmuide nog beter van dienst te kunnen zijn”, oppert hij.

Werkdruk

Radiologie of medische beeldvorming is overigens een verzamelnaam voor diverse manieren om beelden te maken van het inwendige van de mens, als via röntgenstralen (zoals CT), radiofrequentiegolven (NMR) en ultrageluid (zoals echo). Dokter Wim Faes (55) zelf blijft werken in zijn praktijk in Diksmuide. Hij is daar al sinds 1995 actief in zijn radiologie kabinet.

Naast Faes zullen er ook radiologen van het Jan Yperman Ziekenhuis aan de slag gaan. “Voor mezelf zal deze samenwerkingsovereenkomst de werkdruk wat verlichten, en de patiënt zal dankzij de samenwerking met het ziekenhuis vlotter toegang hebben tot nieuwe ontwikkelingen in de radiologie”, zo vertelde hij bij de aankondiging van de deal. Een ander belangrijk voordeel is, volgens hem, dat er nog vaker en intenser overleg onder collega’s zal plaatsvinden, wat de patiënt ten goede moet komen.

