Zeven miljoen mensen in eerste helft 2019 ontheemd door extreem weer

Overstromingen, cyclonen en andere extreme weergebeurtenissen hebben in de eerste helft van dit jaar wereldwijd zeven miljoen mensen binnen hun eigen land ontheemd. Daarbovenop komen bijna vier miljoen mensen die in eigen land op de vlucht zijn geslagen voor oorlog en geweld, vooral in Afrika en het Midden-Oosten. Dat staat in een rapport van het in Genève gevestigde Observatiecentrum voor Ontheemden (IDMC).

Tot de ergste catastrofen behoren tot juni onder andere de cycloon Fani in India en Bangladesh, alsmede de cycloon Idai. Die hield vooral huis in Mozambique, Malawi, Zimbabwe en Madagaskar. Verwoestende overstromingen waren er in Iran (waar ongeveer 90 procent van het land ermee te maken kreeg), Ethiopië, Bolivië en de Filipijnen.

Volgens het IDMC kan het aantal ontheemden tegen het einde van het jaar nog verdrievoudigen. Daarmee kan 2019 een van de ergste jaren sinds de start van de statistieken worden.

“Bij de huidige klimaatverandering is massaal ontheemd geraken door extreme weersomstandigheden de norm aan het worden”, zegt de organisatie.

Die baseerde haar rapport op data van regeringen, hulporganisaties, de Verenigde Naties en berichten in de media.