“Held” van schietpartij El Paso blijkt over alles te hebben gelogen: moeder neemt oorkonde in ontvangst, terwijl Chris wordt opgepakt in het Witte Huis

President Donald Trump had hem de hemel ingeprezen. Zijn optreden had ervoor gezorgd dat een groter bloedbad voorkomen werd. Hij was dé held van de schietpartij in El Paso, maar nu is Chris Grant helemaal van zijn voetstuk gevallen, nu blijkt dat hij zijn verhaal van heldenmoed en bravoure compleet verzonnen heeft.

3 augustus, iets na 10.30 uur. Schutter Patrick Crusius zaait dood en verderf aan een Walmart in El Paso (Texas). In totaal vallen er 22 dodelijke slachtoffers, 24 anderen raken gewond. Een van die gewonden is de 50-jarige Chris Grant. Hij verklaarde na afloop dat hij - in plaats van te vluchten - de schutter had afgeleid door pas gekochte flessen frisdrank in zijn richting te gooien. “Op dat moment richtte Crusius zijn wapen op mij en konden anderen ontsnappen.”

Heldenmoed waarvoor Grant normaal gezien afgelopen maandag geëerd zou worden in het Witte Huis. President Trump had eerder al publiekelijk lovend gesproken over zijn bravoure, maar nu zou Chris daar ook officieel voor in de bloemetjes worden gezet.

Zou. Want intussen hebben de ordediensten alle beelden van de beveiligingscamera’s in de buurt bekeken en daaruit blijkt dat Grant gelogen heeft. “Wat hij deed was puur menselijk instinct en helemaal niet zo heldhaftig”, zegt politiewoordvoerder Enrique Carillo. “En vooral: het was helemaal niet zoals hij het beschreven had.” Wat Grant dan wel precies deed, wilde Carillo niet zeggen. “Hij heeft gelogen. Dat is het belangrijkste.”

Uiteindelijk moest zijn moeder zijn oorkonde in ontvangst nemen, want Grand werd maandag - in het Witte Huis - opgepakt door de Secret Service. Of de arrestatie iets met de leugens te maken had, is niet duidelijk. “Hij werd opgepakt omwille van een openstaand aanhoudingsbevel”, zo luidde het officeel. Grant werd een tijdlang ondervraagd en later vrijgelaten.