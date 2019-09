Steven Defour met Antwerp wellicht nog niet tegen ex-ploeg Anderlecht: “Dat wordt een moeilijke zaak”

Antwerp kreeg twee weken de tijd om te bekomen van de mokerslagen tegen AZ en Zulte Waregem. Geen overbodige luxe, want zondag wacht de topper op het veld van Anderlecht (aftrap om 14u30). Bij The Great Old is het uitkijken naar welke nieuwe namen de basis halen.

Anderlecht Anderlecht Antwerp Antwerp viel in Waregem na 45 minuten in en lijkt nu klaar om te starten. Ook Wesley Hoedt zou tegen Anderlecht wel eens kunnen debuteren met een basisplaats, al is de Nederlander nog wel onzeker nadat hij donderdag op training zijn enkel omsloeg. Coach Bölöni hoopt echter dat de centrumverdediger tijdig fit raakt. “Naar mijn gevoel is Wesley klaar om te starten. In de twee oefenduels (tegen Waasland-Beveren en Lierse, red.) heeft hij zich behoorlijk gemanifesteerd. Een competitiematch is natuurlijk nog wat anders, maar de energie die hij uitstraalt is veelbelovend.”

Geen risico’s met Defour

Steven Defour versierde woensdag tegen Lierse zijn eerste officieuze minuten. Toch wil Bölöni geen risico’s nemen met de ex-Rode Duivel. “Hem laten starten wordt een moeilijke zaak”, klinkt het. “Hij is heel gemotiveerd om te spelen en iedereen wil hem ook aan het werk zien, maar we mogen geen stappen overslaan. Hoe ver hij intussen staat in percentages uitgedrukt? Daar plak ik geen getal op. Het kleinste spierletsel kan genoeg zijn om van 90 naar 10 procent terug te vallen.”

Gelukkig kan Bölöni nog steeds rekenen op zijn aanvoerder Faris Haroun, die uiteindelijk aan boord bleef. “Het is een aangename verrassing voor mij dat hij hier nog rondloopt. We moesten er eens goed om lachen toen we mekaar op de club terugzagen. ‘Hopelijk gaat er iets mis tijdens de medische tests’, had ik hem vooraf nog al lachend gezegd. (knipoogt) Voor de identiteit van onze club is het goed dat hij er nog is. Of hij ook titularis blijft, moet nog blijken.” Met verder Defour, De Sart en Hongla beschikt Bölöni over heel wat weelde in het centrum. “Niet iedereen staat al op hetzelfde niveau. Richting zondag zal ik nog bekijken wat de beste keuze van het moment is.”

Hoedt traint individueel

Hoedt (enkel) bleef vrijdag binnen voor een individuele oefensessie. Hongla keerde terug na interlandverplichtingen met de olympische selectie van Kameroen. Verder trainde iedereen gewoon mee. Het drietal Borges (kuit), Opare (knie) en Pius (knie) revalideert verder.