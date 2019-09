Van timide prinses tot stralende en zelfzekere koningin: twintig jaar geleden maakte ons land kennis met koningin Mathilde

Exact twintig jaar geleden maakte ons land kennis met Mathilde d’Udekem d’Acoz, een jonkvrouw die het hart van - toen nog - prins Filip gestolen had. De twee verloofden zich, trouwden en kregen vier kinderen. Twintig jaar later is Mathilde geëvolueerd van een timide prinses tot een “stralende en zelfzekere koningin”, stelt onze royaltywatcher Wim Dehandschutter vast.