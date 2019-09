Man die partner ombracht in Oekene blijft aangehouden en mag geen contact hebben met zoontje

Roeselare - De raadkamer in Kortrijk verlengde vrijdagmorgen de aanhouding van Pol M. (45) uit Oekene, bij Roeselare, met een maand. De man moest er verschijnen voor de moord op zijn vrouw Ellen D’Hooghe (37) van afgelopen weekend. “We hebben niet aangedrongen voor zijn vrijlating”, zegt zijn advocate Iris Santens. “Mijn cliënt heeft het zeer lastig met wat er is gebeurd.”

Donderdag moest Pol M. tijdens een reconstructie van iets meer dan een uur tonen hoe hij zijn vrouw zaterdagnacht om het leven bracht. Hij deed dat met een ijzeren staaf. Ook tijdens de wedersamenstelling was de man erg geëmotioneerd.

De man had graag de begrafenis van zijn vrouw bijgewoond, maar dat werd afgewezen. “Hij vindt dat erg, maar hij begrijpt het natuurlijk wel”, zegt Santens. Ook met zijn 12-jarig zoontje, dat lag te slapen toen hij de feiten pleegde, mag hij geen contact hebben. De jongen wordt nu voorlopig opgevangen door de zus van het slachtoffer. Pol M. werd aangehouden voor moord, maar die kwalificatie is te zwaar vindt zijn advocate. “Vandaag is er geen indicatie dat er sprake was van enige voorbedachtheid”, besluit Santens.