Nog handiger op café gaan: dit zijn de beste apps voor een avondje uit

We gaan al sinds het begin der tijden met zijn allen naar de kroeg, maar op café gaan in de 21ste eeuw kan er heel anders uitzien. Er zijn immers enkele apps die je avondje uit nóg aangenamer kunnen maken. Van het eerlijk delen van de rekening over de app voor bierliefhebbers tot het ultieme redmiddel voor de ingewikkelde cocktailkaart: wij lijsten de beste apps op.

Splitwise

Niets zo slecht voor de sfeer als strubbelingen over betalen op café. Een ‘pot’ leggen waarin iedereen alvast hetzelfde betaalt, is niet altijd even eerlijk: moet die vriend met zijn glaasje water echt evenveel inleggen als die andere met zijn gin-tonic? Maar uitrekenen hoeveel iedereen nu precies moet neertellen, kan zo’n gedoe zijn. Met Splitwise zijn de discussies netjes in een aantal klikken vermeden. Je geeft aan wie de rekening betaalde, en wie er allemaal kon meegenieten. Onevenredig verdeeld? Gewoon even aangeven en ook dat wordt automatisch uitgerekend.

Untappd

Meen je het heel serieus met je bieren? Dan is Untappd de oplossing. We zouden het zowaar hét sociale medium voor bierliefhebbers durven noemen. Je kan inchecken bij je favoriete cafés, recensies achterlaten over bijzondere bieren en badges vrijspelen om te laten zien dat je écht een kenner bent. Wie zelf bier brouwt, kan zijn of haar werk ook via deze weg aan de man brengen. Zoek je iemand om eens deftig over schuimkragen en koolzuurbellen te praten, dan kan je zelfs een vriendschapsverzoek sturen.

Free Tap Water Belgium

Soms heb je gewoon dorst en weinig zin om veel geld te betalen om jezelf even te hydrateren. Dan is er gelukkig de Free Tap Water Belgium App. Met één blik op de kaart weet je perfect waar je de cafés kan vinden waar ze met veel plezier een (bijna) gratis glas water voor je vullen. Dat niet alleen: ontdek je zelf nog een etablissement waar ze hetzelfde doen, dan kan je het gewoon toevoegen op de kaart en je medemens van zijn of haar dorst afhelpen.

De Nieuwsblad Wijngids

Wie niets van wijnen kent, maar op café toch graag eens een speciaal flesje vraagt, krijgt hulp van wijnexpert Alain Bloeykens. In de Nieuwsblad App heeft de kenner zijn expertise immers uitgestald in een Wijngids (die je gemakkelijk kan vinden in het Nieuwsblad Menu). Via een handige zoekbalk kan je gewoon even de naam van de wijn ingeven waarover je twijfelt. Het aantal sterren en de uitleg vertellen je alles over de smaak, terwijl je meteen kan lezen waar je zelf na je cafébezoek zo’n flesje kan aankopen.

Shazam

Wanneer het feestje op café tot in de latere uurtjes doorgaat, dan komt er al eens een dj of een muzikale cafébaas aan te pas. Tof, maar dan klinkt plots dat ene nummer waar je altijd al fan van was, maar waarvan je nooit op de titel kan komen. Wie zijn avond op café niet wil laten vergallen door dergelijke breinbrekers, kan gewoon Shazam downloaden. Even aanzetten tijdens het lied zelf en de app vertelt je meteen wie het zingt en welke titel het heeft.

My Cocktail Bar

Bij een gin-tonic of een whisky-cola kunnen we ons nog iets voorstellen, maar het is niet altijd even duidelijk wat er in een cocktail zit. Geen idee of je een Tequila Sunrise of een Bloody Mary wel gaat lusten? Download dan even My Cocktail Bar. In die app kan je gewoon ingrediënten ingeven die je lekker vindt. Een klik later krijg je voorstellen die perfect bij je ingegeven smaak passen. En die kan je dan thuis zelf nog eens namaken ook.

Toilet Time

Als je dringend wil ontkomen aan de saaie gespreksonderwerpen aan de toog, dan kan Toilet Time misschien helpen. Zak even af naar het kleinste kamertje van het café en zet je even neer, ver weg van al die cafépraat. De applicatie heeft veel bijzondere - en snelle - minigames klaarstaan, zodat je net genoeg ontspant, maar toch in een onopvallende tijdsperiode terug op de barkruk kan gaan zitten. De spelletjes worden ook steeds moeilijker, dus uitdaging verzekerd.