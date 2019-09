Klap voor eerlijk competitieverloop in 1B: Roeselare krijgt forfait aan het been nadat Virton uitstel weigert

Chaos in de Proximus League: KSV Roeselare verliest de wedstrijd van komende zondag tegen Virton met een forfaitscore. Aanleiding is het officiële faillissement van de club, waardoor zij tot het beroep behandeld is geen activiteit mogen organiseren. Virton ging niet in op een vraag tot uitstel. Dat heeft de Pro League vrijdagmiddag bekendgemaakt.

De chaos werd ingeleid doordat voetbalclub KSV Roeselare dinsdag enigszins verrassend failliet verklaard werd door de ondernemingsrechtbank in Kortrijk. De West-Vlamingen waren een gepeperde rekening van een lokaal restaurant ‘vergeten’ te betalen. Het nieuwe management stelde dat het oude management hen daarvan niet op de hoogte gebracht had.

Na het faillissement vereffende de voetbalclub inderhaast zijn schulden en leek het om niet meer dan een formaliteit te gaan. Het is immers mogelijk in beroep te gaan tegen het faillissement. Enig probleem: dat beroep wordt pas behandeld op komende dinsdag 17 september en zolang de voetbalclub officieel failliet is, mogen ze geen activiteiten organiseren.

Komende zondag stond echter de competitiematch tegen Virton op het programma. En als Roeselare die wedstrijd niet zou kunnen organiseren, zou de match automatisch met een forfaitscore (0-5) gewonnen worden door de bezoekers uit Virton.

Uitstel afgewezen door Virton: “Onze trainer kan niet”

De Pro League, die de belangen van alle profclubs vertegenwoordigt, probeerde nog te bemiddelen om Virton, dat momenteel vierde staat op drie punten van leider OH Leuven, niet zomaar een 0-5-zege cadeau te doen. Daarom stelden ze Virton voor de wedstrijd op een latere datum te laten spelen. Drie verschillende tijdstippen waren mogelijk.

Maar dat gaat zomaar niet voor Virton, beweren ze in de Oostkantons. “Onze hoofdtrainer Dino Toppmöller is afwezig op zowel 24 september, 30 oktober en 3 december, in het kader van zijn opleiding voor het diploma UEFA Pro. U begrijpt dat het voor ons niet mogelijk is om een competitiewedstrijd aan te vatten zonder onze hoofdcoach op de bank…”

“De wedstrijd van komende zondag zal dus, conform het bondsreglement, door KSV Roeselare met forfaitscore verloren worden”, schrijft de Pro League in een persbericht. Dat dit niet bepaald in goede aarde zal vallen bij de andere clubs, lijkt een understatement.