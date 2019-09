Is Nasri wel fit genoeg voor topper met Anderlecht tegen Antwerp? “Hij is belangrijk voor de jongeren”

In de testimonial van Kompany viel Nasri nauwelijks op: zorgwekkend of niet? Foto: AFP

Laat je Samir Nasri spelen tegen Antwerp? Want is de Fransman eigenlijk wel fit genoeg voor dergelijke toppers? In de testimonial van Kompany viel hij nauwelijks op tussen meerdere ‘vedetten op hun retour’. Volgens Anderlecht-trainer Simon Davies staan de kwaliteiten van de Fransman niet ter discussie.

“De kwaliteiten van Samir staan niet ter discussie”, benadrukte Anderlecht-trainer Simon Davies op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Antwerp, zondag om 14u30. “Hij is een geweldige speler. Zijn fitheid moet nog beter, ja, maar het hielp niet dat hij vorige week een drietal dagen ziek was. Daardoor miste hij ook de match tegen Standard.”

“Aan zijn houding ligt het niet. Hij wilde zelf met de U21 spelen om fitter te worden. En hij is nu al heel belangrijk voor jonge spelers zoals een Saelemaekers. Als zij het wat moeilijk hadden, was Samir daar met een arm om de schouder. Hij is een soort extra coach die intern heel positieve impulsen geeft.”

Kompany en Roofe tegen Club Brugge?

Zulj (neus) en Dewaele (kuit) zijn licht onzeker, Kompany en Roofe nog steeds out. “Mogelijk kunnen ze spelen tegen Club Brugge volgende week”, zegt Davies. “We moeten het afwachten. We willen hen zo snel mogelijk terug maar we moeten natuurlijk voorzichtig blijven.”

Wel fit is Sambi Lokonga, tegen Standard bijzonder sterk als invaller. Hij vervangt wellicht Zulj in het middenveld. “Er gebeurde van alles rond hem maar Sambi was daar de kalme factor. Hij maakte indruk en hij kan nu negentig minuten aan.”

Anderlecht gaat zondag op zoek naar de tweede zege van het seizoen. Davies weet dat er zondag een fysieke strijd zal worden geleverd. “Antwerp is een topploeg met de mogelijkheden om bij de eerste twee of drie te eindigen. We weten dat ze erg agressief spelen, goed druk zetten zonder bal. En ik sprak nog met een vriend - Danny Higginbotham - die ooit voor Antwerp speelde. Dus behalve de analyse van de ploeg ken ik ook hun geschiedenis”, lachte hij.