Slachtoffer Limburgse serieverkrachter getuigt: “Ik durf nergens meer alleen naartoe”

Hasselt / Maasmechelen - Voor de correctionele rechtbank van Hasselt is vandaag het proces gestart tegen de vermoedelijke serieverkrachter Fouad K. (38) uit Maasmechelen. De dertiger contacteerde via de datingsites Twoo en Badoo vrouwen van over het hele land en regelde afspraakjes met hen. Op zo’n date drogeerde hij de vrouwen, waarna hij hen beroofde en verkrachtte. Eén van hen getuigde vandaag in de rechtszaal: “Ik weet niet wat hij allemaal met mij gedaan heeft”

Fouad K. zit momenteel terug in hechtenis. Toen de zaak in 2017 aan het licht kwam, was de verdachte, een vader, 36 jaar oud. Hij maakte niet alleen gebruik van de datingsites, maar was blijkbaar ook actief op een sekssite. Hij gaf zich onder meer uit als “Raf”.

De man belandde in september 2016 achter de tralies. Hij zou sinds 2012 actief zijn geweest. Hij gaf zijn slachtoffers een mix van alcohol, kalmeringspillen en drugs. Eens ze verdoofd en versuft waren, stal hij ook hun bankkaarten en haalde geld af.

Eén slachtoffer was persoonlijk aanwezig met haar advocate Roxane Rachels. Voor haar was het raar om met beklaagde geconfronteerd te worden. De schrik zat er nog goed in, zo bleek uit haar verhaal.

Ze had na het uitwisselen van sms’en met de man afgesproken op een parking. Hij had haar fruitsap aangeboden, waarin vermoedelijk de kalmeringsmiddelen en drugs zaten. Ze werd wakker in haar auto. Haar handtas was overhoopgehaald en ze besefte dat ze bestolen was.

“Hij had intussen een eerste bankkaart van mij gebruikt. Toen ik terug bij mijn positieven kwam, keerde hij terug met de tweede bankkaart”, vertelde de vrouw vrijdag in het Hasseltse gerechtshof. “Ik weet niet wat hij met mij nog allemaal gedaan heeft. Dat blijft een open vraag. Ik ben vier uur buiten westen geweest. Door de drugs, die hij mij gaf, zou ik wel nog bepaalde dingen gezegd hebben. Daardoor wist hij de bankcode vast te krijgen.”

De politie legde haar indertijd een eerste reeks foto’s voor van potentiële verdachten. Daar zat Fouad niet tussen. De politie vroeg ook haar hulp om een robotfoto te laten maken. Kort daarna kwam de politie bij haar op het werk met een nieuwe reeks foto’s. Ze wist de verdachte toen wel aan te duiden als de man die haar gedrogeerd en bestolen had. Ze was ook naar het ziekenhuis gegaan, omdat ze na de feiten met hevige hoofdpijn kampte.

Intussen is ze door een psychiater onderzocht en die concludeerde dat er mogelijk sprake is van 15 tot 20 procent blijvende invaliditeit. “Ik durf nu nergens meer alleen naartoe gaan, ook niet naar het winkelcentrum in mijn buurt. Omdat hij in mijn handtas heeft gezeten, kent hij ook mijn adres. Ik ben niet meer gerust”, getuigde het slachtoffer.

In een tussenvonnis van de Hasseltse rechtbank volgende week vrijdag zal ook een datum staan voor het verdere verloop van het proces.