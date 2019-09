Jean-Claude Juncker en Boris Johnson hebben maandag werklunch in Luxemburg

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft maandag in Luxemburg een werklunch met de Britse premier Boris Johnson over de brexit. Dat heeft een woordvoerster van de Commissie vrijdag aangekondigd.

Juncker en Johnson hadden reeds telefonisch contact, maar het is de eerste keer dat beide leiders elkaar ontmoeten sinds de conservatieve premier eind juli de macht overnam in Downing Street. Het overleg vindt plaats in Luxemburg omdat Juncker onmiddellijk na de lunch naar Straatsburg reist, waar het Europees Parlement deze week een plenaire zitting houdt.

Vraag is of Johnson Juncker concrete voorstellen zal presenteren om de impasse in de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de Europese Unie te doorbreken. Johnson eist de schrapping van de vangnetoplossing die de EU met zijn voorganger Theresa May had afgesproken om de herinvoering van grenscontroles op het Ierse eiland te vermijden, maar hij is tot dusver niet met “juridisch werkbare” alternatieven op de proppen gekomen, zo bevestigde de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier donderdag nogmaals.

Het Verenigd Koninkrijk vertrekt normaliter op 31 oktober uit de EU. Johnson verkiest naar eigen zeggen een geordend vertrek met een akkoord over de boedelscheiding, maar hij toont zich ook bereid om zijn land desnoods zonder akkoord uit de EU te halen.