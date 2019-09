British Airways annuleert op 27 september opnieuw alle vluchten door staking

De Britse luchtvaartmaatschappij British Airways waarschuwt dat ze op 27 september opnieuw al haar vluchten zal moeten annuleren vanwege een staking van de piloten. Ze hoopt nog steeds dat de vakbonden de staking annuleren en de onderhandelingen over het sociaal hervatten, maar wil haar klanten alvast op de hoogte brengen, klinkt het.

“Om aan onze klanten zo veel mogelijk zekerheden te beiden, contacteren we momenteel iedereen die getroffen zou zijn door de staking, om hen een terugbetaling, herboeking of andere bestemming voor te stellen, of om hen door te verwijzen naar andere maatschappijen”, aldus BA. Het bedrijf betreurt dat de actie “opnieuw duizenden reizen in het gedrang brengt”.

Vakbond Balpa wees er donderdag op dat BA begonnen was met vluchten van 27 september te annuleren om haar klanten geen schadevergoeding te moeten betalen. Dat moet inderdaad enkel wanneer de klant binnen de veertien dagen wordt verwittigd over een geannuleerde vlucht.

De piloten legden ook al het werk neer op 9 en 10 september. Het bedrijf annuleerde toen in totaal 1.600 vluchten, waardoor 200.000 reizigers getroffen werden. Ook de twaalf dagelijkse BA-vluchten (zes heen en zes terug) tussen Londen en Brussels Airport werden geannuleerd. Een stakingsdag kost BA 40 miljoen pond (45 miljoen euro).

De piloten eisen een loonsverhoging en nieuwe afspraken over winstdeling en uitbetaling in aandelen. British Airways, dat onderdeel is van de beursgenoteerde luchtvaartgroep IAG, zegt de piloten een “eerlijke” loonsverhoging te hebben geboden.