Opgelet: oplichters misbruiken nummer van federale politie

Brasschaat - Op 11, 12 en 13 september kregen meerdere inwoners van Brasschaat telefoon van personen die zich uitgaven als leden van de “federale politie in Deurne”. Ze deelden mee dat er inbrekers werden onderschept en dat er foto’s werden teruggevonden van hun woning. Er werden dan vragen gesteld, zoals de aanwezigheid van een kluis of cash in de woning.

Eén van de vijf gebruikte oproepnummers is het algemene nummer van FGP Antwerpen, maar niemand heeft met dit nummer naar de betrokken personen gebeld. Een tijd geleden had er al een burger meegedeeld dat hij regelmatig bij nacht door datzelfde nummer werd gebeld. Allicht gaat het hier dan ook om ‘spoofing’. Dat is het fenomeen waarbij via technologische hulpmiddelen een valse identiteit wordt aangenomen, bijvoorbeeld via e-mail, website, IP-adres of telefoonnummers.

Het parket raadt aan om geen gegevens door te geven via de telefoon zonder te controleren of het wel degelijk over politie gaat. Politiemensen in uniform of in burger moeten zich altijd kunnen legitimeren. Bij twijfel kan er altijd contact opgenomen worden met de lokale politie.