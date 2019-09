Ex-premier van Turkse president Erdogan richt rivaliserende partij op

De vroegere Turkse premier Ahmet Davutoglu verlaat de partij van president Recep Tayyip Erdogan en richt een eigen partij op. Dat heeft hij vrijdag aangekondigd op een persconferentie in Ankara.

“Het is onze historische verantwoordelijkheid en onze plicht tegenover de natie om een nieuwe politieke beweging op te richten en een nieuw pad in te slaan”, zo verklaarde de 60-jarige Davutoglu. “Ik neem ontslag uit de partij die ik eervol heb gediend en waaraan ik vele jaren veel inspanningen heb gewijd.”

Bij de conservatief-islamitische Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) van Erdogan liep het verhaal van Davutoglu sowieso ten einde. Begin deze maand had het uitvoerend comité van de partij besloten om de vroegere premier voor de disciplinaire commissie te brengen.

Davutoglu was premier van 2014 tot 2016. Toen hij aan de zijkant werd geschoven, zwoer Davutoglu dat hij Erdogan nooit in het openbaar zou bekritiseren. Maar in juli doorbrak Davutoglu de stilte en laakte hij dat de AKP nieuwe lokale verkiezingen in Istanboel had geëist nadat de partij de stembusgang in maart nipt had verloren. De oppositie diende de kandidaat van Erdogan in juni echter een nog grotere nederlaag toe.

De partijtop van de AKP beschouwt elke kritiek als “verraad”, zo betreurde Davutoglu vrijdag. Het illustreert volgens hem dat de partij de principes van haar stichters aan het verloochenen is. Davutoglu is niet de eerste die breekt met de partij. Eerder deze zomer nam ook oud-vicepremier en sterkhouder van het eerste uur Ali Babacan ontslag uit de partij.