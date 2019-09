Na 22 jaar doorbraak in moord op Eve Poppe (38): Stephaan D.L. in verdenking gesteld

/ Deurne - Stephaan D.L. (54), de man die sinds kort in de cel zit voor de moord op Ariane Mazijn, een zaak uit 1992, wordt nu ook verdacht van de moord op Eve Poppe (38), een zaak uit 1997. De man is vandaag voor de onderzoeksrechter verschenen en in verdenking gesteld, zo vernamen we uit goede bron.

Op 9 september 1997 belden ongeruste bewoners van een flatgebouw aan de Argentiniëlaan op de Luchtbal ’s avonds naar de politie. Ze hadden hun buurvrouw Eve Poppe (38) al enkele dagen niet meer gezien. De politie vond dan het levenloze lichaam van de vrouw in de slaapkamer. Het slachtoffer bleek te zijn gewurgd met een touw en vertoonde verschillende messteken in de borststreek. Het destijds gevoerde onderzoek leverde niet de gehoopte doorbraak op.

Het dossier van deze ‘cold case’ werd voorgelegd aan de forensisch adviseur van het NICC om te kijken of nieuwe technieken voor een doorbraak konden zorgen. In dat verdere onderzoek is de 55-jarige Stephaan D.L. in beeld gekomen. Vrijdag verscheen hij voor de onderzoeksrechter waar hij zich heeft beroepen op zijn zwijgrecht. De onderzoeksrechter heeft de vijftiger aangehouden. Volgende week dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer.

De man is op dit moment ook aangehouden voor de moord op Ariane Mazijn in Antwerpen in 1992.