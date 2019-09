Voor Brugse derby is Cercle imago van kleine, sympathieke broer van Club kwijt: wat stelt de vereniging nog voor?

“Cercletje”, zo klonk het jarenlang liefkozend. De sympathieke verenging, het broertje in de schaduw van Club dat op geheel eigen wijze zijn eigen koers voer. Het leek wel het dorp van Asterix en Obelix, een kleine verzetshaard. Met 3 op 15 in de buidel aan de vooravond van de Brugse stadsderby is Cercle dat imago van kleine, sympathieke broer van Club echter kwijt.