Drugskoerier riskeert tien maanden cel omdat hij ziekte-uitkering bleef opstrijken: “Zijn recht om de waarheid niet te vertellen”

Ingelmunster - Een 40-jarige man uit Ingelmunster heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor uitkeringsfraude. Khalid Z. hield zich op grote schaal bezig met drugstransport, maar kreeg in diezelfde periode wel ruim 17.000 euro ziekte-uitkering. Het arbeidsauditoraat vorderde tien maanden effectieve gevangenisstraf.

De correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeelde Khalid Z. op 26 maart 2018 tot vijf jaar gevangenisstraf, waarvan 37 maanden effectief. Samen met twee broers uit Sint-Niklaas had de man een grote drugstrafiek vanuit Marokko naar Nederland op touw gezet. In totaal voerden ze op die manier niet minder dan 930 kilogram hasj in. Voor die drugsfeiten en in een witwasdossier werd voor Z. in totaal ook 385.000 euro verbeurdverklaring uitgesproken.

Bewust sjofel gekleed

Tijdens die periode kreeg de man van het ziekenfonds alles samen meer dan 17.000 euro aan uitkeringen. “Als drugskoerier reed hij 1.300 kilometer per week, dus was hij ook in staat om arbeid te verrichten”, aldus arbeidsauditeur Evi De Clercq. Uit een telefoongesprek bleek ook dat Z. zich bewust sjofel kleedde wanneer hij naar de controlearts moest. “We dragen allemaal ons steentje bij. Mijn haar komt ervan recht als iemand daar zo van profiteert.”

Z. wordt vervolgd omdat hij zijn ‘werk’ niet meldde aan de adviseur van het ziekenfonds, maar volgens zijn advocaat kan hij daarvoor niet veroordeeld worden. “Hij kon niet aan die plicht voldoen zonder zichzelf te beschuldigen, maar dat botst met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens”, aldus meester Serge Defrenne. Z. had met andere woorden het recht om de waarheid niet te vertellen, omdat hij anders vervolging riskeerde voor de drugsfeiten.

De arbeidsauditeur repliceerde dat de beklaagde perfect had kunnen melden dat hij geen uitkering meer hoefde, zonder daarbij te vermelden welke inkomsten hij precies had. De rechter doet uitspraak op 11 oktober.