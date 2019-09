AA Gent-coach Jess Thorup wil ondanks verloren bekerfinale niet over revanche spreken tegen Malinwa: “Elke thuismatch winnen”

Heel wat Buffalo-fans ontwaken ‘s ochtends nog regelmatig badend in het zweet nadat ze in hun droom die vermaledijde bekerfinale van 1 mei hebben herbeleefd. Reken maar dat voor hen de wedstrijd van komende zondag tegen Malinwa meer betekent dan louter de eerste partij na de interlandbreak. Die sportieve blamage zorgt bij Jess Thorup evenwel niet voor revanchegevoelens.

“Mechelen is inderdaad niet zo speciaal voor mij”, aldus de Deense coach van de Buffalo’s. “Het gaat dan ook om drie punten maar we willen graag al onze thuisduels winnen. De fans willen natuurlijk revanche voor die bekerfinale en daarom willen we die reeks intact houden. We wonnen onze laatste zes thuiswedstrijden, dus we hebben veel vertrouwen om voor onze eigen, fantastische fans te mogen spelen. Als je aan de top wil spelen, moet je al je thuiswedstrijden proberen te winnen. Dat is voor mij het allerbelangrijkste en hopelijk helpen de fans ons hierbij.”

Uiteraard beseft Thorup maar al te goed dat het debacle van 1 mei nog rondwaart in menig blauw-witte huiskamer. Maar in de Gentse kleedkamer lijkt die gemiste kans op bekersucces niet meteen te zorgen voor gespannen zenuwen of hoogoplopende emoties: “Ik merk eigenlijk niets van revanchegevoelens bij mijn spelers. We willen vooral de draad opnieuw oppikken. De kans bestaat zelfs dat de helft van mijn ploeg die ik zondag opstel, er niet eens bij was op 1 mei. Dus ik moet nu gewoon met mijn groep vooruit kijken en het gaat voor ons toch om de drie punten. En uiteraard leeft die partij extra bij de fans en daarom wil ik deze partij dan ook absoluut winnen.”

Daarnaast betekent de thuiswedstrijd tegen Malinwa ook de start van een bijzonder pittig programma: “We werken opnieuw zeven matchen af in amper 21 dagen, maar dat is wat we wilden. We zijn dit seizoen actief op drie fronten maar we zijn er klaar voor. Ik ben heel tevreden met wat er groeit in deze groep. Als je ziet hoe snel de onderlinge relaties tussen de spelers groeiden en ik ben ook aangenaam verrast door de ontwikkeling van onze speelstijl, dat was knap. Vaak duurt zoiets langer, soms zelfs maanden”

Quasi volledig fitte spelersgroep

Thorup kan voor die razend drukke periode alvast op een quasi volledig fitte spelersgroep rekenen, enkel Giorgi Chakvetadze werkt nog aan zijn revalidatie: “We zijn eigenlijk ook nog altijd in opbouw. Maar we komen uit een goede reeks waarbij we al iets moois hebben gerealiseerd en het team zette toch al enkele mooie stappen. Ik wil hier geen percentages op kleven maar ik ben tevreden dat we slechts één geblesseerde speler hebben en voorts kan ik op iedereen rekenen en dat is heel belangrijk met ons druk programma.”