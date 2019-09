Clement waarschuwt voor onderschatting bij Club Brugge: “Ik weet hoe belangrijk die wedstrijd voor Cercle is”

Club Brugge is torenhoog favoriet tegen de buren van Cercle en de fans leven vooral toe naar die Champions League-opener tegen Galatasaray van woensdag. Maar een derbysfeertje in aanloop naar morgen is er eigenlijk amper. Het gevaar voor onderschatting was nooit groter. “Of de jongens de vlag mogen planten als ze winnen? Daar hou ik mij niet mee bezig”, aldus Philippe Clement.

De coach beseft wel dat Club op z’n hoede moet zijn. “Onze tegenstander heeft zaterdag eigenlijk niets te verliezen. Een beetje zoals wij in de Champions League”, maakte de hij een brugje naar volgende week. “We zullen ons moeten focussen op onszelf en we mogen alleen met die match bezig zijn. Ze zullen weinig ruimte weggeven en wij gaan moeten proberen kansen creëren.”

“Ik ben al lang genoeg bij Club om te weten hoe belangrijk die wedstrijd voor Cercle is. Het wordt een geladen match. Als zij een veilig seizoen draaien én punten pakken tegen Club, dan is hun jaar eigenlijk geslaagd.”

Weelde is groot

De weelde bij Club is groot: geen énkele speler is geblesseerd. Cools, Vlietinck en Vossen vielen opnieuw naast de selectie. Vormer - deze week ziek - en Deli zijn in principe fit, maar daarom is het nog niet zeker dat ze aan de aftrap komen.

“Ik maak mijn keuzes in functie van de match tegen Cercle, maar ik hou ook rekening met Galatasaray en Anderlecht. Onze 24 veldspelers zijn allemaal fit, en ik kan er maar 16 meenemen. De realiteit is dat er acht jongens naast de kern vallen. Het is aan mijn spelers om zich elke dag te bewijzen. Woensdag zullen er trouwens al zeker andere namen in de selectie zitten.”

De vraag is in hoeverre Clement gaat roteren. Deli (enkel) is fit, maar zijn situatie vraagt aandacht. Vormer heeft minder getraind en voorin kan er naar hartenlust gewisseld worden. Zaterdag zullen nieuwkomers Diagne en Balanta waarschijnlijk ook aan bod komen.

“We willen de nieuwe jongens integreren. Of de match van zaterdag daarvoor een ideaal moment is? Niet echt, want het wordt een zware match. Maar de kans is wel reëel dat de nieuwelingen minuten zullen maken, al dan niet in de loop van de wedstrijd.”

Diagne als spion

Een dikke maand geleden begon Club aan zijn Europees avontuur. Clement zei toen dat zijn ploeg ten vroegste in oktober of november op kruissnelheid zou zitten.

“We zetten nog elke dag stappen en is er zeker al vooruitgang, maar daarom wordt de match tegen Cercle niet gemakkelijker. Tegen Genk was de eerste helft heel goed, ook tegen Linz hadden we een goede periode. Maar het wordt nu zaak om die kwaliteit 95 minuten aan een stuk te brengen. Tijdens de interlandbreak hebben we goed gewerkt. De jongens die minder aan bod kwamen, hebben minuten kunnen verzamelen tegen Oostende. Verder hebben we met hen ook wat fysieker gewerkt.”

Ten slotte lichtte de T1 ook al een tipje van de sluier van wat zijn ploeg komende woensdag kan verwachten. “We hebben Galatasaray al geanalyseerd. Het is een ploeg met heel veel individuele kwaliteiten en ervaring in Europa. Met Diagne (gehuurd van de Turken, nvdr.) hebben we een goede spion in de kleedkamer. Ik ga hun competitiematch tegen Kasimpasa vanavond ook nog bekijken.”