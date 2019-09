En toen was er enkel nog plaats bij de winkelkarretjes

Op drukke parkeerterreinen kom je gekste stunts tegen - één auto, twee plaatsen of een auto die onterecht op een plaats voor mindervaliden staat. Maar een bestuurder in Buenos Aires ging nog een stapje verder: hij parkeerde de wagen op de plaats van de winkelkarretjes.

Niet dat de bestuurder van de Peugeot 308 met dat manoeuvre zomaar wegkwam. Het personeel van de winkel omstuwde de wagen met karretjes, waardoor de auto helemaal ingesloten zat.

Foto’s van het evenement gingen snel de sociale media rond. Een zekere Arnold Angelini zette het beeld op Facebook en dat werd al vlug 6.500 keer gedeeld. “Applaus voor de medewerkers die de auto opsloten”, schreef hij erbij.

Aan een lokale krant legt Angelini uit hoe de beelden genomen werden: “Het was mijn vrouw die de foto nam. Die werknemers verdienen een prijs. Wat als er een noodgeval was geweest? Mensen hebben geen respect meer voor elkaar. Het is een kwestie van waarden in onze samenleving. Ik weet niet goed wanneer en hoe die bestuurder daar is weggeraakt, we zijn niet blijven wachten.”