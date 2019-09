STEM-opleidingen doen het opvallend goed aan de UAntwerpen

Meer en meer studenten kiezen bij hun inschrijving aan de universiteit voor een STEM-opleiding. Dat blijkt uit de voorlopige inschrijvingscijfers aan de UAntwerpen. Richtingen als biologie, fysica, chemie en bio-ingenieurswetenschappen gaan er allemaal op vooruit. Ook de economische opleidingen doen het goed.

Tien dagen voor de start van het nieuwe academiejaar schreven er zich aan de Antwerpse universiteit in totaal al 12.828 studenten in. Dat is 4,7 procent meer dan vorig jaar. 2.634 van hen starten voor het eerst in het hoger onderwijs. “De hele zomer hadden we een lichte achterstand, dat is nu gedraaid naar een kleine groei. Die zal nu allicht ook wel blijven”, zegt woordvoerder Peter De Meyer.

Opvallend is dat meer studenten kiezen voor een STEM-opleiding. Uitschieters zijn bio-ingenieurswetenschappen, dat van 61 naar 81 studenten stijgt, en biologie, van 46 naar 59 inschrijvers.

Ook de economische opleidingen, met uitschieters handelsingenieur (+31,5 procent) en sociaal-economische wetenschappen (+40,3 procent) doen het goed.

Bij de dalers dit jaar zitten de opleidingen productontwikkeling, geschiedenis, farmacie en politieke wetenschappen. De opleiding diergeneeskunde leek een hele zomer sterk achteruit te aan, maar dat had wellicht te maken met de verplichte ijkingstoets: de tweede zitdag was einde augustus, waardoor veel studenten later inschrijven. Midden september telt de richting wel nog steeds 11 procent minder inschrijvingen dan vorig jaar.