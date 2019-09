Roodkopmoerasweekschildkever duikt in Vlaanderen voor het eerst op: “Grote verrassing”

Houwaart / Sint-Joris-Winge / Tielt / Tielt-Winge / Meensel-Kiezegem - Voor het eerst is in Vlaanderen een roodkopmoerasweekschildkever gevonden. Dat gebeurde op 8 juli in het Walenbos in Tielt-Winge. In 2018 dook de soort al op in de oude turfstekerij van Solwaster in Jalhay, in de provincie Luik, wat het aantal soorten moerasweekschildkevers in België op 20 brengt. Dat meldt Natuurpunt.

De roodkopmoerasweekschildkever behoort tot de familie van de moerasweekschildkevers die 2 tot 6 mm lang zijn. Ze hebben een eerder afgeronde vorm en weke dekschilden. De volwassen exemplaren leven aan land en kunnen vrij goed vliegen waardoor ze vaak aangetroffen worden in de kruid- en struiklaag van vochtige gebieden. De roodkopmoerasweekschildkever leeft meestal in bergachtige streken op schaduwrijke oevers van stromend water.

Het was volgens Nobby Thys (Natuurpunt) dan ook verrassend deze soort aan te treffen in het Walenbos in Tielt-Winge. “Er zijn daar echter allerlei soorten stromende watertjes en blijkbaar doet ook dit natuurgebied het prima als leefgebied voor deze kever”, aldus Thys. In Walenbos werden overigens reeds 105 soorten waterkevers gevonden. Ons land telt in totaliteit 368 dergelijke soorten.