61-jarige sterft aan CO-vergiftiging door barbecue in huis

Een ongeval met CO-vergiftiging is een man van 61 in het Nederlandse Doesburg woensdag fataal geworden. Nu blijkt dat er geen probleem was met de verwarming, maar dat er een barbecue in huis stond.

Lang werd gedacht dat de cv-ketel de oorzaak zou zijn, maar donderdagavond maakte de politie bekend dat het gaat om een houtskool-barbecue. Die zou in de woning zijn geplaatst, bleek uit het onderzoek naar het drama aan de Monseigneur Bekkerslaan in Doesburg. Dat onderzoek is nu afgerond, meldt de politie. Bij onderzoek naar de cv-ketel zijn ’geen gebreken geconstateerd’.

Behalve de 61-jarige man waren er een vrouw van 45 jaar en een jongetje van 7 thuis. Zij werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht, en verkeren inmiddels buiten levensgevaar.