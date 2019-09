Nu al vier doden na extreme regen in Spanje

De hevige regenval en de overstromingen die het zuidoosten van Spanje sinds dinsdag teisteren, hebben een vierde slachtoffer geëist. Er zijn ook al 1.500 inwoners geëvacueerd.

“Het levenloze lichaam van een 36-jarige man is gevonden tussen de dorpen La Jamula en Salazar in Andalusië, lieten de hulpdiensten weten via Twitter. AFP vernam van een woordvoerder van de hulpdiensten dat het lichaam niet ver van zijn wagen werd opgemerkt door een helikopter. Eerder op de dag vrijdag was in Almeria een man omgekomen in zijn auto in een ondergelopen tunnel.

Meer dan 1.500 mensen zijn al uit hun woningen geëvacueerd en 74 wegen werden afgesloten voor verkeer, zei de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska. Volgens hem zijn honderden militairen en leden van de Civiele Bescherming in de weer met hulpacties. De luchthavens van Murcia en van Almeria werden gesloten, verschillende vluchten werden geannuleerd of afgeleid naar andere luchthavens.

Foto: AFP

Rond Valencia konden 536.000 leerlingen niet naar school door het noodweer.

“Het levenloze lichaam van een 36-jarige man is gevonden tussen de dorpen La Jamula en Salazar in Andalusië, lieten de hulpdiensten weten via Twitter. AFP vernam van een woordvoerder van de hulpdiensten dat het lichaam niet ver van zijn wagen werd opgemerkt door een helikopter. Eerder op de dag vrijdag was in Almeria een man omgekomen in zijn auto in een ondergelopen tunnel.

Meer dan 1.500 mensen zijn al uit hun woningen geëvacueerd en 74 wegen werden afgesloten voor verkeer, zei de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska. Volgens hem zijn honderden militairen en leden van de Civiele Bescherming in de weer met hulpacties. De luchthavens van Murcia en van Almeria werden gesloten, verschillende vluchten werden geannuleerd of afgeleid naar andere luchthavens.

Rond Valencia konden 536.000 leerlingen niet naar school door het noodweer.

Foto: EPA-EFE