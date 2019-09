Stoere soldaat wil hoogtevrees overwinnen met parachutesprong, maar dat loopt niet van een leien dakje

Eriq Adame (23) is een trots lid van het United States Marine Corps, de stoere elite-eenheid van het Amerikaanse leger, maar is doodsbang van hoogtes. Hij wil zijn angst overwinnen en neemt daarom een “duik in het diepe” met een parachutesprong boven Californië. Nadat hij enkele seconden door schreeuwend door de lucht scheert, beseft hij dat zijn plannetje misschien niet goed doordacht is. “Ik voel me goed”, klinkt het eindelijk als hij na de lijdensweg weer met beide voeten op de grond staat. Of hij van zijn hoogtevrees is verlost, blijft voorlopig een mysterie.