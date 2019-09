Tiener denkt elke dag dat het 11 juni is, dokters staan voor een raadsel

Riley Horner, een Amerikaanse tiener uit Illinois, leidt aan een zeer bizarre vorm van geheugenverlies.

Op 11 juni werd ze tijdens een fuif per ongeluk tegen het hoofd geschopt door een andere student die aan het crowdsurfen was . Ze had een gewone hersenschudding. Maar… sindsdien denkt ze ook elke dag dat het 11 juni 2019 is.

Daarenboven verliest ze ook om de twee uur haar geheugen. “Ik heb een kalender aan mijn deur hangen en daar staat ‘september’ op en dan schrik ik elke keer. Ik ben heel verward en ik probeer dan terug te denken, maar ik herinner me niets”, zegt de 16-jarige Riley aan een lokale nieuwszender. “Van dit interview zal ik tegen etenstijd niks meer weten”, voegt ze eraan toe.

De symptomen stellen ook dokters voor een raadsel. Op scans van haar hersenen is namelijk niets opmerkelijk te zien. Er is zelfs geen hersenschudding meer zichtbaar, er zijn geen bloedingen of tumoren.

De tiener moet zwaar werken op school, ze neemt zeer gedetailleerde notities, elke 2 uur zet ze een alarm om terug over de leerstof te gaan die ze al verwerkt heeft. Ze kan ook niets meer in haar kluisje achterlaten, want dan vergeet ze waar dat kluisje was. “Ik maak geen herinneringen en dat maakt mij heel bang”, zegt ze nog.