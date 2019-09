Vermiste ex-topman Philips dood teruggevonden in septische put

Het lichaam van de vermiste Nederlandse ondernemer Tob Cohen is vrijdag gevonden in een septische tank naast de villa van de oud-topman van Philips in Kenia. Dat bevestigt de Keniaanse politie aan de Nederlandse krant De Telegraaf. De politie ontdekte het lichaam na uitgebreid onderzoek.

Sarah Wairimu Kamotho werd al een tijd geleden opgepakt.

De oud-topman van Philips was ruim zes weken spoorloos. Hij verdween op 20 juli na een periode van echtelijke ruzies met zijn vrouw, van wie Cohen wilde scheiden. De politie zocht eerder al naar zijn lichaam in Cohens villa en in de fundamenten van een hotel in aanbouw. Een delegatie van de Nederlandse politie is sinds woensdagavond ook in Kenia. De vrouw van Cohen, Sarah Wairimu Kamotho, is als verdachte van betrokkenheid bij zijn verdwijning aangehouden en zit vast.

De zus van Cohen, Gabrie, is ingelicht door de politie en aanwezig bij de villa van haar broer in het Afrikaanse land

