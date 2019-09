Antwerps gezin kapot van verdriet na inbeslagname tijgerpython Germaine

Het gezin dat donderdagmiddag hun enorme tijgerpython door de politie zag inbeslaggenomen worden, zit in zak en as. Tijgerpython Germaine woonde meer dan twintig jaar in een rijhuis op Luchtbal en vormde een deel van de familie. Door een inbraakalarm in het huis kwam de politie de slang op het spoor en nam de python - die drie levende kippen per week oppeuzelt - mee. “Twintig jaar verzorgen en dan wordt het afgenomen”, klinkt het in een interview bij regionale zender ATV. “Dat is een pijn die je niet kunt beschrijven.”