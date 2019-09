Waarom u zondag ondanks het mooie weer niet naar Plopsaland kan

Adinkerke - Wie zondag van het voorspelde mooie nazomerweer gebruik dacht te maken om met de kinderen naar Plopsaland te gaan, kan best zijn plannen herzien. Het park is niet open voor het grote publiek.

Er wordt een weekend met veel zon voorspeld. Echt pretparkweer dus. Maar wil je niet met een auto vol jengelende kinderen op één van de parkeerterreinen van Plopsaland in De Panne eindigen, ga dan op zaterdag. Of kies voor een andere pretpark. Want Plopsaland in De Panne is zondag uitzonderlijk gesloten. Het is te zeggen: het park is volledig afgehuurd door VakantieVeilingen. Enkel wie kaarten heeft, kan er die dag in en kan er genieten van een optreden van K3.