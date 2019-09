QUIZ: Was het nu Cercle of Club?

Zaterdagavond staan Cercle Brugge en Club Brugge tegenover elkaar. Wat weet jij over eerder uitgevochten burenduels van beide Brugse clubs? Test hier je kennis!

Beide Brugse ploegen werden al meermaals landskampioen. Club (15) en Cercle (3) zijn samen goed voor 18 titels.Wie slaagde er als eerste in om kampioen van België te worden?

Ook in de Beker van België pakten de twee Brugse teams prijzen. In totaal ging de beker 13 keer mee terug naar Brugge. Tegenover die 13 zeges staan ook 12 verloren finales: wie verloor het vaakst een bekerfinale?

De meest memorabele Brugse derby werd gespeeld op 27 januari 1991. Eindstand: 10-0. Wie won er die dag met dubbele cijfers?

Georges Leekens passeerde zowel bij Club als bij Cercle tweemaal als coach. Maar met welke ploeg pakte hij zijn eerste prijs als trainer?

Zowel Club als Cercle hebben meermaals de topschutter in de hoogste klasse afgeleverd. Maar ooit kwam die topscorer drie seizoenen op rij uit hetzelfde team: Club of Cercle?

Het Jan Breydelstadion is tegenwoordig de thuisbasis van beide clubs, maar dat was lang niet altijd het geval. Wie speelde in de beginjaren na het ontstaan haar thuiswedstrijden op het "Rattenplein"?

De vorige Brugse derby eindigde op 2-2, met goals van Wesley, Amrabat (own), Schrijvers en Cardona. Er viel ook één rode kaart: voor wie?

Tom De Sutter is één van de weinige spelers die de kleuren van beide teams verdedigde. Tussen 2006 en 2009 bij Cercle, en van 2013 t.e.m. 2015 bij Club. Voor wie scoorde hij het vaakst?

Twee keer stonden Cercle en Club tegenover elkaar in de bekerfinale. Wie won de laatste Brugse finale?

Beide Brugse ploegen delen dan wel hetzelfde stadion, toch zitten ze op een verschillend adres: Olympialaan 72 en 74. Bij wie komt je kaartje vanop vakantie terecht als je het stuurt naar Olympialaan 74?