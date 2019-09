In de sport, de politiek of de zakenwereld, voor comebackers blijft de top lonken: “Zij zullen het altijd voelen kriebelen”

Keihard knokken om de top te bereiken. Ermee stoppen. En dan tóch weer snakken naar die eerste grote passie. De comeback van Kim Clijsters is uniek, maar het patroon erachter is wél herkenbaar. Zoals bij Sven Gatz: van politiek naar de bierwereld en weer terug. Of iemand als Sophie Dutordoir, die een job als CEO inruilde voor een winkel in fijne vleeswaren en dan op haar stappen terugkeerde. “Een leven met minder om handen is voor die comebackers niet meer genoeg.”