Ombudsdienst waarschuwt voor lepe truc van oplichters: “Ze laten één keer rinkelen, en dan lopen de kosten hoog op”

Er komen de jongste dagen opvallend veel klachten binnen bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie over oproepen uit allerlei exotische oorden. Het gaat om oplichters, waarschuwt ombudsman Luc Tuerlinckx. “Bel zeker niet terug.”

De oproepen komen uit exotische locaties als Ascension, Papoea-Nieuw-Guinea en Samoa. “Ze laten vaak slechts één keer rinkelen”, zegt Tuerlinckx. “En dan hopen ze dat die personen terugbellen. Ze komen dan terecht op heel dure nummers, waardoor de oproep al snel tientallen euro’s kan gaan kosten.”

Vooral de oproepen uit Ascension zijn gevaarlijk, want de landcode is +247 en begint dus met +2 zoals oproepen uit Vlaams-Brabant of Brussel. “We raden mensen aan om niet terug te bellen naar nummers met vreemde landcodes of nummers die niet uit hun eigen land zijn”, zegt Tuerlinckx. “Maar die oplichters kopen nummers op die lijken op vertrouwde nummers. Zo kunnen ze mensen toch nog beetnemen.”

De jongste twee weken kwamen er meerdere klachten en meldingen binnen van gedupeerden en bezorgde mensen. “En vermoedelijk krijgen we nog wel meer klachten wanneer de facturen toekomen bij de mensen die teruggebeld hebben.” Als je die factuur krijgt en iets vreemds merkt, kan je het best contact opnemen met je operator. “Als dat niet helpt, kan je de Ombudsdienst voor Telecommunicatie altijd inschakelen.”

Opvallend is dat het grootste deel van de gedupeerden klanten zijn van Telenet en Base. “Dat valt inderdaad op. Maar bij meldingen worden de nummers van oplichters geblokkeerd, en sommige operators doen dat misschien sneller dan anderen.”

bekijk ook

Zakkenrollers gaan erg stiekem te werk om portefeuille van toeriste op klaarlichte dag te stelen

Op deze sluwe manier gaan dieven te werk om je handtas te stelen