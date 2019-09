De kleine Hollander die de groten der aarde irriteert : “Geef mij macht, en ik word een klein dictatortje”

Hij zette de rijksten der aarde te kakken op hun jaarlijks feestje in Davos. Hij ging viraal in de States, met een filmpje waarin hij een bekende presentator over de rooie jaagt. Hij wordt gezien als een van de revolutionaire denkers van deze tijd, die het systeem tegen de schenen schopt. Maar kijk, daar komt de rebel Rutger Bregman (31) nu met een poeslief boek: De meeste mensen deugen. “Niet revolutionair? Wacht maar. Iedereen vertrouwen, is veel moeilijker dan je denkt.”