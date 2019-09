Man in levensgevaar na extreem geval van verkeersagressie met vluchtmisdrijf, verdachte geeft zich aan

Berchem -

Bij een geval van extreme verkeersagressie raakte vrijdagmiddag een man van 36 jaar oud zwaargewond. Na een discussie op de Grotesteenweg, aan de brug over de Antwerpse Ring, in Berchem reed een andere bestuurder de man omver. Hij is er naar verluidt erg aan toe. De vermoedelijke dader vluchtte daarna weg. In de loop van de avond heeft zich een betrokkene bij de politie van de zone HEKLKA - ten zuiden van Antwerpen - gemeld. Het is niet zeker of hij ook de bestuurder is, meldt de politie.