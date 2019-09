Nederlandse premier Rutte over afschaffen van Gouden Eeuw: “Daar kan ik echt helemaal niks mee. Pffff”

In Nederland is een fikse discussie ontstaan over de term Gouden Eeuw. Dat heeft alles te maken met het Amsterdam Museum, dat de term niet meer wil gebruiken. Intussen heeft zelfs de Nederlandse premier al gereageerd.

De term wordt al erg lang gebruikt om de economische bloeiperiode - denk ook aan de kunst - van de Nederlanden in de 17de eeuw te duiden. Maar volgens het museum dekt de term de lading van de 17e eeuw niet. “Het Amsterdam Museum is al geruime tijd actief om voor steeds meer mensen relevant te zijn en ziet het afstand doen van de term ‘Gouden Eeuw’ als stap om andere perspectieven op die tijd mogelijk te maken”, klinkt het op hun website. “De term negeert de vele negatieve kanten van de zeventiende eeuw als armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel.”

De maatregel gaat meteen in, want een permanente tentoonstelling onder de naam Hollanders van de Gouden Eeuw wordt hernoemd naar het wat drogere Groepsportretten van de 17e eeuw.

De aankondiging was meteen goed voor een storm aan reacties: “Het is goed om alle kanten van de Nederlandse geschiedenis te belichten, maar de geschiedenis kan niet worden herschreven”, vindt minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur). En ook premier Rutte vond dat de term kon blijven bestaan. “Ja, daar zaten ook aspecten aan waarvan we nu zeggen: Ai. Benoem die. Waarom zou je dan het etiket eraf halen? Daar kan ik echt helemaal niks mee. Pffff” Zelfs Antwerps burgemeester Bart De Wever moeide zich in de discussie, ook hij is geen fan van de beslissing van het Amsterdamse museum. Het Rijksmuseum, dat nogal wat werken uit die periode in collectie heeft, laat weten de term te zullen handhaven.