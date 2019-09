Grootste staking openbaar vervoer in 12 jaar legt Parijs plat

Wie vrijdag in en rond Parijs de voorstadstrein, de metro of de bus wou nemen, was eraan voor de moeite. De vakbonden van het openbaar vervoer staakten tegen de regeringsplannen om de pensioenen te hervormen.

De staking werd een succes: tien van de zestien metrolijnen werden niet bediend, het RER-voorstandsnet was zwaar verstoord, slechts één bus op drie reed uit en drukke metrostations als Montparnasse, Opéra, Gare de l’Est en Porte de Clichy bleven dicht. Tot grote ergernis van de pendelaars, die aangewezen waren op de fiets of taxi’s. Rond half negen ’s ochtends stond er meer dan 300 kilometer file in Parijs, “uitzonderlijk veel op dat moment van de dag”, klonk het bij Sytadin, dat het verkeer in en om Parijs monitort. Parijzenaars die op hun werk wilden geraken en daarvoor een beroep deden op Uber en consorten, moesten diep in de portemonnee duiken: voor een ritje van 25 euro in normale omstandigheden betaalden ze vrijdag al gauw tot 100 euro. De vakbonden spreken van “de grootste staking van het openbaar vervoer in twaalf jaar”. In 2007 lag Parijs ook al zo goed als volledig plat, toen president Sarkozy ook een poging waagde om de pensioenen in Frankrijk te hervormen.

Dat net het openbaar vervoer staakt, hoeft niet te verbazen. Zij pikken het niet dat president Macron en premier Philippe het grote aantal pensioenstelsels (liefst 42!) willen uniformiseren en naar eigen zeggen “rechtvaardiger maken”. De bonden vrezen dat het heel voordelige stelsel van het Parijse openbaar vervoer op de schop gaat of zal worden afgebouwd. De gemiddelde pensioenleeftijd bij de Parijse bus en metro bedraagt 55,7 jaar (sommigen kunnen zelfs al op 50 jaar en 8 maanden stoppen) en het gemiddelde pensioen bedraagt 3.700 euro. Dat is een pak meer dan de 2.600 euro bij treinmaatschappij SNCF en de 2.200 euro in de rest van het openbaar ambt. Ter vergelijking: de gemiddelde Fransman in de privésector gaat op zijn 62ste met pensioen en krijgt een gemiddeld pensioen van rond de 1.400 euro.